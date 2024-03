Idosa de 70 anos morre após ser atropelada em avenida no ES

Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta, nesta quinta-feira (28), em Vitória, na capital do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, Na noite dessa quinta-feira (28), o fato ocorreu na Avenida Dante Micheline, Jardim Camburi.

Em depoimento aos militares, o motociclista envolvido na ocorrência, relatou “que conduzia a moto na via quando uma pedestre surgiu na frente do veículo, na tentativa de atravessar a avenida fora da faixa de pedestre, que estava a, aproximadamente, 50 metros”, informou a PM por meio de nota.

O motociclista ainda contou que a pedestre entrou na frente da moto e que não conseguiu evitar o atropelamento.

O condutor da moto realizou o teste do etilômetro que, segundo a PM, deu negativo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito da mulher. A perícia foi acionada.

