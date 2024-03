Idosos viveram mais de 20 anos em casa atingida pela enchente

Sebastiana Nardoto Bessi, 80 anos, e Emilio Bessi, 87 anos, dormiam no momento em que as chuvas da última semana atingiam o município de Alegre. Os dois viviam há cerca de 25 anos na mesma casa, no bairro Vila Viana. Quando foram acordados por vizinhos, a água já estava na altura da canela.

A neta do casal, Erika Bessi, conta que em todo esse tempo que os avós viveram na residência nunca havia ocorrido uma enchente dessa proporção. Ela disse que na noite de sexta-feira (22) os familiares sabiam da chuva mas jamais poderiam imaginar o nível que iria chegar.

No sábado de manhã, sabendo do tamanho do estrago que a enchente havia causado na região, a família dos idosos tentou chegar na residência, contudo, o acesso estava impedido. Somente mais tarde foram de encontro ao casal que tinha sido alojado no andar de cima, na casa dos inquilinos.

Cenário de destruição

Erika revelou que tudo dentro da casa estava completamente destruído. Havia lama, cacos de vidros, pedaços de móveis e muita coisa tinha sido levada pela água. Os avós contaram para ela que no momento em que foram retirados da casa, mal conseguiram pegar os documentos; saíram praticamente com a roupa do corpo.

Apesar do cenário devastador, a neta do casal e outros familiares puderam contar com a ajuda fundamental de voluntários. Segundo ela, cerca de 15 pessoas auxiliaram na limpeza da casa e separação dos materias, que teria sido muito mais difícil se não fosse o trabalho em equipe.

Recomeçar

Com a idade já avançada, o casal tenta encontrar meios para recomeçar. Eles estão na casa de uma filha e Erika contou que o avô é o que mais insiste em voltar para casa. Contudo, a residência deles permanece vazia precisando de reparos e também de itens básicos.

Dessa forma, toda ajuda é bem vinda! Quem quiser ajudar pode fazer a doação de qualquer valor para o Pix: 2899958 – 5487 (Érika Bessi)