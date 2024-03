Chuvas no Sul do ES: ação arrecada peças íntimas novas e absorventes

Devido às fortes chuvas que atingiram a região Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (22), a Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), em conjunto com a Secretaria do Governo (SEG), está realizando uma ação voluntária para coletar doações de peças íntimas novas e absorventes em apoio às famílias atingidas pelas chuvas.

No último sábado (23), o governador Renato Casagrande decretou Situação de Emergência nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. Os municípios mais atingidos são: Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá.

LEIA TAMBÉM: “Deus vai nos ajudar a reerguer”, menciona empresário de Alegre

As doações estão sendo arrecadadas na sede da SESM, no endereço Av. Nossa Sra. da Penha, 1915 – Santa Lúcia, Vitória. A ação voluntária segue durante toda a semana. Além disso, os Centros Margaridas de Linhares, São Mateus, Cariacica e Cachoeiro também estão de portas abertas para coletar doações.

“Neste momento de muita tristeza, estamos 100% voltados a apoiar as famílias atingidas. Estamos lançando essa campanha, com a Secretaria do Governo, para sensibilizar toda sociedade capixaba a continuar doando e lembrarem desses itens importantes como peças íntimas novas e absorventes. Assim levamos dignidade às meninas e mulheres que precisam de nossa ajuda. Quem não puder doar fisicamente, sugiro que procure as redes do governo e doe pelo PIX, mas não deixe de ajudar, qualquer ajuda faz diferença”, relatou a Secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes.

A SESM e o Governo do Estado contam com a ajuda da população capixaba neste momento crucial. A união de esforços entre o Governo e a população é fundamental para superarmos juntos essa adversidade e proporcionar um recomeço digno às vítimas das enchentes.

ES Solidário

Em decorrência das fortes chuvas no sul capixaba, o Governo do Estado retomou a ação “ES Solidário” e está organizando doações de água mineral, cestas básicas, cobertores, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Também foi disponibilizada uma conta no Banestes para o recebimento de doações em dinheiro, por meio do PIX, para atender às pessoas afetadas.

Os donativos podem ser entregues em Vitória, na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar (Endereço: Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá), e em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia Bombeiros Militar (Endereço: BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, bairro Marbrasa).

Saiba como ajudar na montagem dos kits de socorro humanitário:



KIT HIGIENE

Sabonete em tablete

Escova Dental Infantil

Escova Dental Adulto

Pasta Dental em Creme Adulto (embalagem de 90g)

Pasta Dental em Creme Infantil (embalagem de 90 g)

Papel Higiênico (Pacote com 04 Rolos)

Toalha de Banho

KIT LIMPEZA

Água Sanitária (frasco plástico de 05 litros)

Sabão em Pó (embalagem de 5kg)

Balde em Plástico (Capacidade mínima de 20 L)

Vassoura em Piaçava

Rodo Simples com Base Plástica

Pano de Chão

Escova para Limpeza

Esponja de Louça Dupla Face (pacote com 04 esponjas)

Sabão em Barra Multiuso (embalagem com 5 unidades de 200g)

Saco Plástico para Resíduos (capacidade para 100 L e 20 kg, na cor preta)

CESTA BÁSICA

Arroz Branco (tipo 1, saco de 5 kg)

Fubá de Milho (saco de 1 kg)

Açúcar (cristal branco; saco 2 kg)

Sal Refinado Iodado (saco de 1 kg)

Feijão Preto (tipo 1, saco de 1 kg)

Macarrão (tipo espaguete, embalagem 500 g)

Farinha de Mandioca (tipo branca, pacote de 1 kg)

Óleo de soja (refinado, embalagem de 900 ml)

Café (pacote de 500 g)

Biscoito (tipo cream cracker, pacote)