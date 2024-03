​Inscrições abertas para comércio eventual na Festa da Penha 2024

Os comerciantes interessados em participar da “Festa da Penha 2024” já podem se inscrever a partir desta segunda-feira (18). Assim, as inscrições para o comércio eventual vão até às 23h59 do dia 22 de março. Entre os dias 5 a 8 de abril, parte do evento, que começa no dia 31 de março, será no Parque da Prainha, onde comercializa-se produtos alimentícios e outros itens.

Contudo, Os interessados deverão efetuar a inscrição de forma online, através do link https://cadfestadapenha.vilavelha.es.gov.br/.



O objeto do edital é estabelecer regras, critérios e procedimentos para formalização, regularização e assentamento acerca da seleção de comerciantes eventuais. Que pretendam exercer a atividade, por tempo determinado, durante a “Festa da Penha 2024”.



Serão sorteadas 42 autorizações para barracas e 15 vagas para comércio através de Foodtrucks, distribuídas conforme descrito no edital. Não será permitida venda de bebidas alcoólicas.

Sorteio

O sorteio para o comércio eventual será no próximo dia 26 de março, às 15 horas, na Gerência Municipal de Posturas. Contudo, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica, Vila Velha. Já o curso e a entrega das autorizações acontecem no dia 1º de abril, às 14 horas no Titanic, localizado na Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha. O curso é imprescindível para a autorização.



Aliás, o descumprimento de quaisquer itens do edital acarretará a suspensão automática do comerciante eventual, sendo vedada a inscrição nos próximos eventos do município, até 31 de dezembro de 2025.

Confira o edital na íntegra aqui