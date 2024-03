Inscrições abertas para seleção de projetos sociais no Sul do Estado

No próximo dia 7 de março inicia o período de inscrição para o processo seletivo de projetos socioambientais que serão apoiados pela Unimed Sul Capixaba. A cooperativa está em busca de iniciativas alinhadas com sua Política de Responsabilidade Socioambiental, que abordem questões de sustentabilidade, contribuam para o desenvolvimento social e econômico e promovam a inclusão e solidariedade.

Os projetos incentivados a participar do processo seletivo devem contribuir para realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para a seleção, a Unimed Sul Capixaba estabeleceu foco em sete ODS que priorizam ações que promovam a saúde e o bem-estar, a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades e preservação ambiental.

Para se candidatar, as instituições devem acessar o edital de seleção no site da cooperativa, no período de 7 de março a 11 de abril, no link Unimed Sul Capixaba abre inscrições para seleção de projetos sociais https://www.unimed.coop.br/site/web/sulcapixaba/responsabilidade-social e verificar se a organização cumpre todas as exigências. O preenchimento do formulário de inscrição será on-line e as dúvidas podem ser esclarecidas enviando e-mail para [email protected].

Somente serão considerados os projetos que atuam nos municípios atendidos pela Unimed Sul Capixaba: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição de Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

O diretor vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber destaca que a cooperativa reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade, incentivando a participação de instituições e projetos sociais comprometidos com esses ideais. “O resultado da seleção será divulgado em maio e os projetos selecionados serão apoiados pela Unimed Sul Capixaba por 24 meses, de julho de 2024 a junho de 2026”, ressalta o vice-presidente da cooperativa.