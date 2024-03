Inscrições ainda estão abertas para processo seletivo; confira

Os interessados em participar do processo seletivo 2024 do Instituto Ponte (IP) têm até o dia 1º de abril para garantir a sua inscrição. Até o momento, mais de 700 alunos de todo o Brasil já estão inscritos.

Todavia, são 80 vagas, o maior número na história da entidade. Podem participar candidatos de todo o país, com idades entre 11 e 17 anos, que atendam aos requisitos do regulamento, disponível no link www.institutoponte.org.br/selecao-de-alunos/.

Sobretudo, as inscrições são gratuitas, o processo seletivo terá oito etapas, todas classificatórias, e os resultados serão divulgados em julho, nas redes sociais do IP.

Requisitos para ser um aluno IP

Rendimento escolar superior a 80% nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática;

Assiduidade escolar acima de 90%;

Renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por membro familiar;

Estar cursando, em 2024, entre o 7º ano do Ensino Fundamental até a 2ª série do Ensino Médio;

Ser estudante de escola pública de qualquer cidade do Brasil.

O Instituto Ponte

Fundada em 2015, a entidade tem como propósito ser a Ponte para a ascensão social em uma geração, por meio da educação de qualidade, para jovens em vulnerabilidade social.

Atualmente, conta com 279 alunos em oitos Estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Para este ano, a meta é finalizar com mais de 330 alunos.