Inscrições para curso gratuito de Libras serão abertas nesta quinta (14)

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro abrirá as inscrições para curso básico gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras), direcionado para os servidores da educação da rede municipal de ensino e, também, ao público externo.

Serão disponibilizadas 90 vagas, para turmas nos horários matutino, vespertino e noturno, com encontros semanais, no auditório da sede da Seme, localizado no bairro Independência.

Os interessados poderão se inscrever até domingo (17), por meio de formulário eletrônico disponível no edital, publicado em www.cachoeiro.es.gov.br/editais. Os candidatos serão classificados por ordem de inscrição.

O objetivo do curso é oportunizar, aos participantes, conhecimentos em Libras, promovendo, assim, o aumento de interações entre as comunidades surda e ouvinte. Para os profissionais da educação, especificamente, a capacitação será uma oportunidade para aperfeiçoar a assistência ao aluno surdo ou com perda auditiva.

O curso também visa difundir e fomentar a Libras, que é oficialmente a primeira língua da população surda brasileira.

A formação terá carga horária total de 120h. As atividades serão realizadas entre os meses de março a julho deste ano.