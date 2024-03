Integrante de facção criminosa é preso com arma de fogo em Bom Jesus

Um homem, de 21 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (29), após ser visto portando duas armas de fogo na localidade de Limoeiro, zona rural de Bom Jesus do Norte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais receberam denúncias de que um homem, morador da zona urbana, estaria se escondendo e portava armas de fogo.

Após as informações, os militares foram ao local e, ao passarem por uma propriedade, observaram o suspeito com duas armas, uma em cada mão. Os militares fizeram a abordagem e o suspeito tentou fugir, porém foi cercado e detido.

O suspeito colocou as duas armas no chão, sendo uma pistola calibre 7,65 e um revólver calibre 32, com seis munições e foi algemado. Este já é conhecido dos militares pelo envolvimento com o tráfico de drogas e integrante da facção criminosa “CV”.

Segundo a PM, o homem sofreu uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 1º de fevereiro no mesmo município. Ele é suspeito de ter participado de outras ocorrências de tentativa de homicídio no município vizinho, no Estado do Rio.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre.