Interior de Vargem Alta: campo vai ganhar cobertura na arquibancada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na noite desta sexta-feira (8), a solenidade de ordem de serviço para duas obras na comunidade de Capivara, no município de Vargem Alta: a cobertura da arquibancada do campo de futebol e a revitalização do telhado do ginásio poliesportivo. Os investimentos vão somar o valor de R$ 455.644,42.

Contudo, para construir a cobertura metálica da arquibancada, garantindo mais conforto aos torcedores que acompanham as partidas na localidade, a Sesport irá destinar R$ 191.965,58. O equipamento será de telhas de aço galvalume. Aliás, a revitalização do telhado, será no valor de R$ 263.678,84 e o espaço receberá uma nova cobertura.

O gerente de Esporte Educacional, Comunitário e Lazer, André Varão, representando o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre mais essas obras que o município irá receber: “Vargem Alta, assim como todos os municípios capixabas, tem recebido um grande volume de investimentos por parte do governador Renato Casagrande. Temos um governador municipalista, que sabe que é investindo nos municípios que você chega mais perto do cidadão. São obras que melhoram a qualidade de vida e trazem mais infraestrutura a essas comunidades, nesse caso, no âmbito do esporte e do lazer”, disse André Varão.

Aliás, nessa quarta-feira (6), também foi dada a ordem de serviço do Governo do Estado para outra obra em Vargem Alta. A construção do campo de bocha no distrito de Jaciguá, um investimento de R$ 245.302,85.