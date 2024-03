Irupi: grande festa na filiação de Paulino Lourenço ao MDB

Na noite da última quinta-feira (14), aconteceu uma importante cerimônia de filiação partidária no Município de Irupi, região do Caparaó Capixaba.

O ato, testemunhado por uma multidão, contou com a presença de figuras importantes como do Presidente Estadual do MDB e Vice-Governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, do Deputado Federal e Presidente Estadual do Podemos, Gilson Daniel, e do Deputado Estadual líder do Governo Casagrande na Assembleia Legislativa, Dary Pagung.

Crédito: Redes Sociais

Leia Também: No PSB, Dr. Delson poderá ser pré-candidato em Muniz Freire

Na pauta principal, a filiação do pré-candidato e atual Vice-Prefeito de Irupi ao MDB. Paulino Lourenço oficializou sua filiação ao partido que é um dos mais tradicionais do Município de Irupi. Com discursos acalorados e ao som de uma multidão de amigos, Paulino assinou a ficha na mesa composta por diversas autoridades.

Além disso, o evento também contou com a presença de diversas autoridades da região, entre eles, o Prefeito de Irupi, Edmilson Meireles, o Prefeito de Ibatiba e Presidente da AMUNES, Luciano Pingo, Romário Batista Vieira, Prefeito de Iúna, Ailton Veín, Prefeito de Ibitirama, Marcos Luiz Jauhar, Prefeito de Guaçuí, bem como com representantes do legislativo de diversos Municípios, vereadores de Irupi, lideranças políticas da região e do Caparaó, além de diversos parceiros.

Crédito: Redes Sociais