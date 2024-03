No PSB, Dr. Delson poderá ser pré-candidato em Muniz Freire

O ex-prefeito de Muniz Freire, Dr. Ezanilton Delson de Oliveira (PSB), afirmou na última semana que está filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), partido o qual também o governador Renato Casagrande é filiado.

Questionado sobre uma provável disputa eleitoral no município, Delson afirmou que sua possível pré-candidatura passa pelo aval do partido e lideranças.

“Quanto à minha possível candidatura, passa pelo aval do partido e das lideranças do município”.

Quando perguntado sobre a atuação do atual gestor, Dito Silva (PDT), à frente da prefeitura de Muniz Freire, Delson afirmou que cada prefeito tem seu jeito de administrar.

“Quanto à atuação da atual gestão, não sou eu que julgarei e sim a população, cada prefeito tem seu jeito de administrar, o que pode ser aprovado ou não pelo verdadeiro dono do poder, o povo”, ressaltou o Médico.

Delson governou o município localizado na região do Caparaó Capixaba por dois mandatos, entre os anos de 2004 a 2011.

