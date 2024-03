Itapemirim: ex-prefeito tem contas rejeitadas pela Câmara Municipal

O ex-prefeito de Itapemirim Thiago Peçanha teve as contas rejeitadas, nesta quarta-feira (6), pela Câmara Municipal.

Os vereadores seguiram a recomendação de um parecer prévio emitido pelo Tribunal Contas do Espírito Santo (TCE-ES) referente ao exercício de 2018.

LEIA TAMBÉM: Kennedy: contas do prefeito Dorlei Fontão são aprovadas pelo TCE-ES

O presidente do Poder Legislativo municipal, Paulo Toledo (PSDB), aprovou e promulgou o Decreto Legislativo, que fixa a rejeição das contas do ex-gestor.

Thiago Peçanha teve o mandato de prefeito cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022. Apesar de estar inelegível por oito anos, o ex-prefeito pretendia voltar ao Poder Executivo de Itapemirim, tendo, inclusive, lançado a sua pré-candidatura a prefeito para as eleições deste ano.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.