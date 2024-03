Iúna: Gilson Daniel destina mais R$ 3 milhões para a Santa Casa

Em discurso na Câmara, o deputado Federal Gilson Daniel (Podemos-ES), comunicou que irá direcionar mais uma emenda parlamentar para a Santa Casa de Iúna, no Caparaó Capixaba.

“No ano passado destinei R$ 2 milhões de reais a Santa Casa, esse ano, a emenda deste parlamentar vai ser de R$ 3 milhões para manutenção daquela entidade importante do Caparaó que atende diversos municípios. Estou destinando para apoio ao prefeito Romário, mas também em apoio a todos os prefeitos do entorno de Iúna”, mencionou o parlamentar.

Gilson reafirmou seu apoio ao prefeito Romário Vieira (Podemos), e informou que os recursos destinados ao município de Iúna já ultrapassam mais de R$ 6,5 milhões.

