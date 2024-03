Jerônimo Monteiro é o “berço da laranja” no Espírito Santo

Quem passa por Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, provavelmente já percebeu as diversas bancas de laranja na beira da estrada. Por conta disso, muita gente conhece a cidade como “Terra da Laranja”. Contudo, nem todo mundo sabe a origem desta fama ou até mesmo a importância da fruta para a economia da região. Até o ano de 2021, o município foi o maior produtor de laranja do Espírito Santo.

Leia também: Lojas do Open em Venda Nova e Guaçuí devem gerar 500 empregos

Todavia, em 2022, a cidade de Pinheiros ganhou o primeiro lugar no estado com sua produção. Ainda assim, Jerônimo continua sendo uma grande potência do mercado de laranjas não só dentro do Espírito Santo, mas também envia as frutas para estados vizinhos, como Minas Gerais. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há em torno de 70 propriedades no município com plantação da fruta.

Por que “Terra da Laranja”?

Como conta a extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa , Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Marianna Prata, além do clima propício que a localidade possui, houve um incentivo por parte do Governo Estadual.

Andressa Gussani, no seu comércio de laranja (Foto: Larissa Chaves) Andressa Gussani, no seu comércio de laranja (Foto: Larissa Chaves) Andressa Gussani, no seu comércio de laranja (Foto: Larissa Chaves)

Entre 2002 e 2010, a doença da “pinta preta” havia afetado a maioria das plantações de laranja , e o governo distribuiu mudas para que os produtores voltassem a cultivar a fruta, que já era um ponto forte da região. De lá pra cá, as produções se intensificaram e hoje, no município, a laranja significa fonte de renda não só para os produtores, mas também para quem revende no comércio local.

Andressa Gussani, comerciante, conta que ela e a família vivem há 7 anos da venda de laranja. Ela e o marido começaram a vender na beira da estrada e hoje já construíram uma casa, e continuam com o comércio. Eles vendem sacos da fruta, suco e alguns outros produtos. A comerciante diz que tem os clientes fiéis e que pessoas de outras cidades e estados vão até Jerônimo para comprar. Andressa afirma que além da família dela, muitas outras dependem dessa produção de laranja que é intensa na cidade.

Um pioneiro no cultivo das laranjas

Sr. Dair Nascimento, de 81 anos, trabalha há mais de 40 anos com o cultivo de laranjas em Jerônimo Monteiro. Ele conta que outros produtores da região, alunos de escolas técnicas e até mesmo professores, já estiveram em suas plantações para aprender.

O agricultor diz que teve algumas experiências ruins com mudas compradas de fora, então ele mesmo produz as próprias mudas. Dentre as variedades que ele cultiva, tem laranja bahia, laranja pera, folha murcha, “baianinha”, entre outras.

De acordo com o agricultor, ele faz muitas vendas para a cidade, todavia também envia encomendas para outros municípios e estados. Sr. Dair já chegou a colher em uma safra o total de 22 mil laranjas. Contudo, segundo ele, a safra deste ano terá um número muito reduzido.

Ele afirma que as mudanças climáticas e o calor extremo fizeram a produção passar por instabilidades que vão prejudicar a próxima colheita. Ainda assim, o produtor segue trabalhando dia após dia para atender os clientes e manter a tradição da “Terra da Laranja”.

A produção e comercialização de laranjas em Jerônimo Monteiro

(Fotos: Larissa Chaves)