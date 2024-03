Jon Bon Jovi revela incerteza sobre voltar a realizar turnês após cirurgia

Jon Bon Jovi, em uma recente entrevista à Mix 104.1 Boston, revelou estar ainda no processo de recuperação após uma cirurgia nas cordas vocais realizada em 2022, o que torna incerta sua capacidade de embarcar em uma turnê para promover o próximo álbum da banda.

“Eu não sei sobre uma turnê”, admitiu Jon Bon Jovi, destacando seu desejo de realizar tours no próximo ano, mas ressaltando a seriedade de sua recuperação pós-operatória.

O artista expressou o desejo de retomar a rotina intensa de shows que caracteriza a banda, aspirando a realizar apresentações de duas horas e meia, quatro noites por semana, por vários meses. “E estou trabalhando para alcançar esse objetivo”, disse.

O novo álbum Forever, 16º trabalho de estúdio da banda Bon Jovi, tem lançamento previsto para 7 de junho e foi descrito por Jon Bon Jovi como uma ode à alegria e ao otimismo em um comunicado à Billboard. “Este disco marca nosso retorno à felicidade. Desde sua concepção até a finalização, foi pensado para elevar o espírito e inspirar bem-estar”, disse o vocalista.

Estadao Conteudo

