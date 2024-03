Jovem que estava desaparecido em Cachoeiro faz contato com a família

Marcelo Lucas Araujo Mariano, de 23 anos, morador de Itaoca Pedra, que estava desaparecido em Cachoeiro de Itapemirim, fez contato com a família.

A Polícia Civil ouviu os familiares na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde disseram que o jovem fez contato com eles e disse estar bem.

No entanto, Marcelo ainda não retornou para casa desde a noite do último domingo (10), após dizer para a mãe que iria até Cachoeiro terminar o desenho para um cliente. “Meu filho saiu na noite do último domingo (10), por volta das 20h39, usando camisa verde e uma bolsa marrom. Ele é desenhista e estava desaparecido em Cachoeiro após dizer que iria terminar um desenho na casa do cliente dele”, contou.

Segundo Roseane, Marcelo está de casamento marcado para acontecer no sábado (16), no município onde mora com a família. “Meu filho está noivo e com o casamento marcado no cartório na sexta-feira (15), e na igreja no sábado (16), em Itaoca Pedra”, relatou.