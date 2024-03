Kennedy: prefeitura disponibiliza 6.500 marmitas e máquinário para Mimoso

A Prefeitura de Presidente Kennedy dou cerca de 6.500 marmitas para Mimoso do Sul, município devastado pelo temporal que caiu no dia 23 de março, no Sul do Espírito Santo.

“Continuamos na incansável missão de ajudar Mimoso do Sul. Graças ao trabalho voluntário dos nossos munícipes, conseguimos levar ao nosso município vizinho cerca de 6.500 marmitas nesta semana”, celebra o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB).

LEIA TAMBÉM: Vai chover? Confira a previsão do tempo para o Sul do ES neste sábado (30)

Além da alimentação, o Poder Executivo de Presidente Kennedy também disponibilizou maquinário e mais de 60 homens aptos para realizar trabalho braçal pesado.

“E vamos continuar fazendo tudo que pudermos para ajudar essa cidade tão querida a se reerguer! Mimoso do Sul, conte conosco!”, afirma o prefieto de Kennedy.