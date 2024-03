Vai chover? Confira a previsão do tempo para o Sul do ES neste sábado (30)

A previsão do tempo para este sábado (30) é de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas regiões Sul, Serrana e no sul da região Noroeste, chegando na Grande Vitória à noite.

De acordo com o Incaper, a passagem de um sistema frontal pela costa capixaba causa um aumento da instabilidade em todo o Espírito Santo.

Nas outras áreas do Estado, as nuvens aumentam, mas não deve chover. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possíveis de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na região Sul, a temperatura mínima é de 23 °C e máxima de 33 °C, nas áreas menos elevadas. Já Nas áreas altas, a previsão é de mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.