LBV mobiliza doações para vítimas das chuvas no Sul do ES

O município de Petrópolis/RJ decretou situação de emergência devido ao grande volume de chuva que caiu sobre a cidade desde a última sexta-feira, 22 de março. Contudo, no Estado do Espírito Santo, dezenas de pessoas morreram e milhares estão desalojadas. Aliás, as cidades mais afetadas são Apiacá, Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte. Assim, imediatamente, a Legião da Boa Vontade, por meio de sua campanha LBV — SOS Calamidades, abriu postos de arrecadação para receber donativos em auxílio às vítimas das fortes tempestades.

O que doar:

Produtos de limpeza (vassoura, rodo, balde, água sanitária, desinfetante e detergente)

Produtos de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, papel higiênico e absorvente)

Postos de arrecadação:

Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Cachoeiro de Itapemirim/ES : Rua Teotônio Souto Machado, 64, Ibitiquara. Telefone: (28) 3522 4058

: Rua Teotônio Souto Machado, 64, Ibitiquara. Telefone: (28) 3522 4058 Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Petrópolis/RJ: Rua Luiz Pelegrini, 128, Cascatinha – tel.: (24) 2233-1400

Centro Educacional da LBV no Rio de Janeiro/RJ: Av. Dom Helder Câmara, 3.059, Del Castilho — tel.: (21) 2216- 7800

Legião da Boa Vontade em São Paulo/SP: Av. Rudge, 763, Bom Retiro – Tel.: (11) 3225-4500

Doações financeiras:

Chave pix: [email protected]

Todavia, os recursos serão destinados para esta iniciativa.

Informações:

Sobretudo, acompanhe as ações realizadas pela LBV acessando www.lbv.org ou o perfil @LBVBrasil nas redes sociais (Facebook e Instagram).