Linha de financiamento voltada para mulheres, com condições especiais

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lembrado nesta sexta-feira (08), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), anuncia uma linha de crédito especial para negócios geridos por mulheres que empreendem ou têm o sonho de investir no próprio negócio. Trata-se da linha de financiamento “Juntas”, que faz parte da carteira de produtos do Programa Nossocrédito.

Todavia, operando com condições especiais, a linha de crédito Juntas vai oferecer às mulheres do Estado, o valor de até R$ 21 mil. Com as menores taxas de juros do mercado e um prazo de até 36 para efetuar o pagamento. As mulheres que se enquadram na categoria de Pessoa Física (PF) conseguem o valor com taxas de 1,09%, já para as que são Pessoa Jurídica (PJ), o valor praticado é de 1,19% ao mês.

Até que dia vai a linha de financiamento?

Segundo o gerente de Microcrédito da Aderes, Helton Braz Scarpe, as condições especiais de operação da linha de crédito Juntas estarão ativas até o próximo dia 31. Ou seja, após essa data, as taxas voltam para 1,19% para PJ e 1,29% para PF. Contudo, outro requisito para ter acesso ao financiamento é ter um certificado de curso de Capacitação Empreendedora.

“Durante o mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, anunciamos o início de nossa ação para as mulheres empreendedoras. Essa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Aderes. Com a finalidade de proporcionar às mulheres acesso a um crédito facilitado e com juros mais baixos. As mulheres têm se destacado cada vez mais no empreendedorismo capixaba e a Aderes está aqui para cuidar desses pequenos negócios”, ressaltou Helton Scarpe.

Até o momento, a linha de financiamento voltada para as mulheres já liberou um montante de cerca de R$ 35 milhões. As mulheres interessadas em solicitar o financiamento devem clicar aqui