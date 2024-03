Linha de ônibus especial para 454ª Festa da Penha; confira

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial destinada aos usuários do sistema Transcol que forem participar das festividades em homenagem a Nossa Senhora da Penha. A 454ª Festa da Penha tem o tema “Ó, vem conosco, vem caminhar”, e conta com programação desde o Domingo de Páscoa, 31 de março, até o próximo domingo, dia 8 de abril, com mais de 50 missas, 10 atrações noturnas confirmadas e mais de 10 romarias.

O tema da comemoração deste ano tem o foco na conscientização sobre a necessidade de se construir um Estado melhor, mais solidário, inclusivo e onde todos e todas possam ter seus direitos preservados.

Colaborando com tema, a Ceturb-ES disponibilizará um veículo do sistema Mão na Roda exclusivo para o evento, durante os dias 6, 7 e 8 de abril, para fazer o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes entre a Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, e o Centro Cultural Parque da Prainha.

Festa da Penha: lancha do sistema aquaviário

Também será disponibilizada uma lancha do sistema aquaviário para realizar viagens extras, conforme demanda, nas três estações do sistema, para garantir o transporte da população a esse importante evento, que faz parte da identidade e da cultura do povo capixaba. Ela estará disponível na segunda-feira (08/04), feriado de Nossa Senhora da Penha, das 06h às 16h.

O reforço de programação de 26 linhas do sistema Transcol valerá para os dois dias em que há maior movimento de fiéis na Festa da Penha, no sábado (06) e domingo (07).

Quatro linhas especiais vão levar os romeiros até a Catedral de Vitória, no sábado (06), para o início da Romaria dos Homens, com partidas entre 16h40 e 18h40. Duas delas sairão do Terminal de Vila Velha (4207 e 4208), passando pela 3ª Ponte, uma do Terminal do Ibes (4209), com trajeto pela Av. Carlos Lindenberg, e outra do Terminal de Itaparica, passando pela 3ª Ponte (4210).

Para o retorno de quem for à Romaria dos Homens, outras quatro linhas especiais estarão funcionando entre 23h15 e 03h da madrugada. Todas saindo de Vila Velha rumo a diferentes locais de Vitória – Praia de Camburi (4205), Av. Reta da Penha e T. de Carapina (4219), Av. Maruípe (4221) – e Cariacica (4222), passando pela Av. Carlos Lindenberg até a entrada do bairro Campo Grande. Outras linhas receberão reforço de mais veículos: 525, 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.

Para o horário de retorno após a Romaria das Mulheres, no domingo (08), haverá frota extra para funcionamento de quatro linhas do sistema, entre 18h10 e 21h. São elas: 552, 656, 606 e 612.



Linhas com frota reforçada

514 – T. Ibes/ T. Vila Velha Via 3ª Ponte/ Beira Mar

525 – T. Vila Velha/ T. Itacibá Via Lindenberg/ T. Ibes/ T. Jardim América

634 – T. Vila Velha/ Terra Vermelha Via C. Itaparica – Noturno

664 – T. São Torquato/ P. da Costa Via T. Vila Velha/ Boa Vista – Noturno

665 – T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Santos Dumont/ S. Mônica/ Itaparica – Noturno

667 – T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Cobilândia/ Vale Encantado/ Araçás/ Ibes – Noturno

774 – T. São Torquato/ Nova Rosa da Penha Via Bubu – Noturno

775 – T. São Torquato/ Jardim Botânico Via Castelo Branco – Noturno

776 – T. São Torquato/ Flexal II Via Porto Velho – Noturno

777 – T. São Torquato/ Novo Brasil Via M. de Noronha – Noturno

552 – T. Campo Grande/ T. Itaparica Via Leste-Oeste

656 – T. Itaparica/ T. Vila Velha

606 – T. Vila Velha/ T. Ibes Via C. Itaparica/ Santa Inês

612 – T. Itaparica/ Parque R. Terra Vermelha Via Ulisses Guimarães