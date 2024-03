Luto em Cachoeiro: morre, aos 94 anos, primeira fã de Roberto Carlos

Faleceu, nesta sexta-feira (29), aos 94 anos, Gercy Volpato, a primeira fã do cantor Roberto Carlos.

De acordo com familiares, ela deu entrada, na noite desta quinta-feira (28), no Hospital Evangélico, após sentir complicações respiratórias.

Ela não resistiu e veio a óbito na manhã desta sexta-feira, tendo como causa problemas cardiácos.

“Sentiu um cansaço. Ela já sentia, mas só que dessa vez foi mais intenso. Aí meu tio trouxe ela para o Centro de Cachoeiro. Ela não resistiu e morreu hoje”, relatou Luan Volpato, um dos sobrinhos de Dona Gercy.

A primeira fã do Rei Roberto Carlos morava na localidade de Cobiça, na zona rural de Cachoeiro. O sepultamento está marcado para este sábado (30), no cemitério do bairro Coronel Borges.