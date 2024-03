Limpeza em Mimoso: prefeito apela por ajuda a bairros afastados do centro

Muitos voluntários estão mobilizados na limpeza das ruas de Mimoso do Sul após o temporal que destruiu a cidade no último sábado (23).

Mas a força-tarefa tem se concetrado muito na região central da cidade e não tem chegado a bairros mais isolados, que também precisam de suporte para a retirada de entulhos, escombros e limpeza em geral.

Neste sábado (29), o prefeito Peter Costa (Republicanos) reconheceu o empenho dos voluntários e apelou para que outras frentes de trabalho se desloquem para localidades mais distantes.

Confira o apelo:

