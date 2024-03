Maior feira rural do ES prepara dia na fazenda gratuito com mini animais

Uma oportunidade para as crianças vivenciarem o meio rural e os adultos matarem a saudade do tempo de criança. A Exposul Rural traz novamente a Fazedinha, que todo ano faz sucesso com o público. As crianças e adolescentes vão poder interagir com mini animais – entre eles boi, jumento, cabrito, bezerro, coelho e pôneis – e também dar mamadeira a bezerrinhos recém-nascidos.

A Fazendinha reproduz, ainda, uma cozinha da roça, como a dos antigos avós, com fogão à lenha, onde o público vai poder degustar gratuitamente broa de milho e um café torrado, moído e passado na hora.

Serão cerca de 30 animais, também com o circuito para cavalinhos e pôneis, e a previsão é que sejam servidos cerca de 13 mil cafezinhos e 10 mil pedaços de broa. A Fazendinha é um espaço de valorização da identidade e da tradição rural.

“Na Fazendinha, as crianças vão poder aprender também com uma trilha sobre os quatros elementos (água, fogo, ar e terra), em uma experiência sensorial única. Também haverá um espaço para brincadeiras antigas. Com certeza, esse vai ser um dos espaços mais disputados da ExpoSul Rural 2024”, explica Pedro Paulo Martins, coordenador da exposição.

Exposul Rural 2024 reúne sustentabilidade e tecnologia

Com a estimativa de público de mais de 100 mil pessoas, a Exposul 2024 vai reunir exposição de animais e máquinas, concurso leiteiro, implementos e serviços agrícolas, agroindústria, artesanato, culinária e programação com as temáticas rural e ambiental para as crianças. Com o lema “Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação” e ainda maior que a edição passada, a Exposul Rural 2024 será realizada entre os dias 1º e 7 de abril, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

Os primeiros três dias serão exclusivos para o setor pecuário, com concursos leiteiros, provas de ranqueamento e outras atividades. De 4 a 7 de abril, abrem-se os portões para o público, com uma programação gratuita voltada não só aos produtores rurais, mas também à população em geral que deseja conhecer mais sobre o campo.

Essa é a 5ª edição regular da Exposul, que neste ano terá cerca de 600 expositores (20% a mais que em 2023), entre produtores rurais, micro e pequenos empreendedores e instituições públicas e privadas. A expectativa é que o público supere os 100 mil visitantes e o volume de negócios supere os R$ 40 milhões. A edição 2024 do evento ocupará o dobro de área do ano passado, incluindo tendas e áreas abertas, entre pistas para cavalos e outras atividades ao ar livre. Ao todo, a área da ExpoSul Rural será de mais de 50 mil m².

Agroindústrias e agroturismo

O evento tem o agro como principal eixo e agrega agroindústrias, agroturismo, máquinas e equipamentos, energia solar, soluções em irrigação, consultorias, cooperativas e bancos, oferecendo ao produtor rural todas as possibilidades de conhecimento, negócios e trocas de experiências. A Exposul Rural abre espaço também para micro e pequenos empreendedores dos setores de alimentação, diversão e artesanato. Palestras e minicursos vão acontecer em um auditório climatizado e na Arena aberta, que receberá também apresentações culturais.

A presença dos chefs de cozinha e da gastronomia regional continua com força, em aulas-show que envolvem ingredientes capixabas, agroindústrias e a cultura do Estado. Para o público infanto-juvenil, serão inúmeras as atividades além da Fazendinha, como a Trilha Ecológica, jogos ambientais, uma feira do segmento pet e um espaço para adoção de cães.

A Exposul Rural é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Entre os parceiros, destacam-se Faes/Senar/Sindicatos, as cooperativas Selita, Sicoob, Cacal e Cafesul, a OCBES, Banestes e o Governo do Estado do Espírito Santo

Serviço

Exposul Rural 2024

Data: de 4 a 7 de abril (quinta a domingo)

Horário: quinta e sexta-feira, das 13h às 21h30; sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 16h

Local: Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa” – Rod. Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada e estacionamento: 1 kg de alimento não perecível