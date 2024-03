Espírito Santo é o Estado que mais realizou investimentos em 2023

O Governo do Espírito Santo foi o que mais realizou investimentos em 2023, entre todos os Estados da federação. É o que mostra o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com o relatório, de todas as despesas empenhadas pelo Governo Estadual no ano passado, 20% foram utilizadas para investimentos. Contudo, em infraestrutura, saúde, esporte, segurança pública, entre outras áreas.

O secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa, observa que o valor destinado pelo Governo do Estado a investimentos em 2023, de R$ 4,2 bilhões, foi o maior registrado na história do Estado. O Espírito Santo vem batendo recorde em valores investidos a cada ano. Assim, totalizando R$ 13,1 bilhões alocados em investimentos no período de 2019 a 2023, em valores nominais.

Espírito Santo: investimentos vultuosos

“O Espírito Santo tem feito investimentos vultuosos em áreas que são importantes para a qualidade de vida do cidadão. E isso só é possível porque o Estado tem uma situação financeira equilibrada e uma gestão fiscal responsável, com capacidade de honrar compromissos com folga e realizar investimentos robustos com recursos próprios, deixando um importante legado para as gerações futuras”, destacou Benicio Costa.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, lembra que os resultados alcançados mostram o zelo da gestão capixaba com as contas públicas. Uma gestão que recebe, há 12 anos consecutivos, Nota A em capacidade de pagamento no Tesouro Nacional.

“Um dos critérios para termos esta nota junto à STN é que o Estado tenha uma poupança corrente de pelo menos 15%. E o Espírito Santo vai além! Tivemos uma poupança de 20%, que é a relação entre a nossa receita e a nossa despesa. Isso faz com que o Estado avance em investimentos e realize políticas públicas que são exemplo para o país e que beneficiam a população capixaba. Assim, fomentando o desenvolvimento econômico e social”, ressaltou Duboc.

Benicio Costa também agradeceu às equipes das Secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Economia e Planejamento (SEP) pela eficiência e zelo no trabalho diário de administrar as contas públicas do Estado. “Essa dedicação faz toda a diferença para que o Estado seja considerado referência em gestão para todo o País”, disse o secretário de Estado da Fazenda.