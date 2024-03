Mais de 4 mil pessoas afetadas pelo forte temporal em Bom Jesus

Segundo a Defesa Civil do município de Bom Jesus do Norte, choveu mais do que o esperado em menos de 24 horas. O acumulado da água da chuva chegou a 295,4 milímetros, sendo o maior registrado no Estado.

Além das ruas e casas, comércios, igrejas e até a sede da Prefeitura foi tomada pela água. A Defesa Civil informou que uma cratera se abriu na rodovia ES 297, que liga Bom Jesus ao município de Apiacá, impossibilitando a passagem de veículos pelo local.

Leia Também: Enchente arranca asfalto, invade casas e comércios em Jerônimo Monteiro

A informação repassada pela Defesa Civil do município é de que mais de 4 mil pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas. As equipes percorrem o município realizando os levantamentos dos estragos causados pelo forte temporal.

A prefeitura solicita doações de água potável, roupas, leite e alimentos. Dois pontos para atendimento às vítimas foram montados no município, um na escola São Sebastião e o outro na Creche municipal.