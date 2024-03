Mais de 7 mil pessoas ainda estão fora de casa após chuvas no Sul do ES

As chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo desde a última sexta-feira (22), afetaram várias cidades e deixaram um rastro de destruição na região. Alagamentos, deslizamentos e muitas casas e comércios foram devastados. Nesta segunda-feira (25), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, divulgou um novo boletim extraordinário com a atualização das informações.

De acordo com os últimos dados, 7.287 pessoas estão desalojadas no Sul do Estado e outras 411 estão desabrigadas. No município de Vargem Alta, bastante afetado pelas chuvas, 269 ainda estão fora de suas casas e outras três estão desabrigadas.

Leia também: Número de mortos pelas chuvas chega a 19 e pode aumentar ainda mais

Em Mimoso do Sul, um dos mais afetados, 18 pessoas estão desalojadas e outras 12 desabrigadas. Além disso, em Bom Jesus do Norte, cidade que recebeu o maior volume de chuva de sexta (22) até sábado (23), 3.000 pessoas seguem desalojadas e outras 64 estão desabrigadas. Já em Apiacá, município vizinho, 4.000 pessoas ainda estão desalojadas, enquanto outras 332 pessoas estão desabrigadas.

Em Cachoeiro, o rio Itapemirim que chegou a atingir 3,80 metros acima do nível normal e 281 pessoas ficaram desalojadas. Entretanto, as águas já baixaram e todas as pessoas conseguiram voltar para suas casas.

Em toda a região, 19 pessoas morreram por conta das chuvas. Desse total, 17 mortes foram no município de Mimoso do Sul, e outras duas em Apiacá.