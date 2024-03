“Mantenho minha palavra dada ao governador”, afirma Delson

Faltando poucos dias para o fim da filiação partidária, visando às eleições de 2024, em Muniz Freire, o cenário político é conturbado. Isso porque o ex-prefeito por dois mandatos, Delson de Oliveira (PSB), que sempre disputou os pleitos eleitorais pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, enfrenta um embate. O atual prefeito, Dito Silva, filiou-se recentemente ao PSB com o intuito de buscar a reeleição.

Segundo afirmou Delson, ele continua à disposição do PSB para disputar as eleições deste ano. “Me coloquei à disposição para ser candidato a prefeito pelo PSB”, afirma Delson.

Pré-candidatura

Mesmo sabendo que o atual prefeito se filiou recentemente ao PSB para também concorrer à reeleição pela mesma sigla, Delson menciona que mantém a palavra dada ao governador Renato Casagrande.

“Mantenho minha palavra dada ao governador. Disse a ele que só seria candidato pelo PSB. Minha posição é essa pelo meu compromisso firmado. Sou homem que cumpro o que falo, independente se o outro lado cumprir ou não comigo. Tenho isso como questão de princípios e ética, que levo para todos os aspectos da minha vida. Falei também que não estava impondo minha candidatura, porque impor, em política, é fazer algo antidemocrático, é ser imperialista, é achar que minha opinião é a única que tem que prevalecer. Eu lutei pela democracia e continuarei lutando, levando para a minha vida como um todo”, ressaltou.

Questionado se teria a possibilidade de se filiar a outro partido para disputar as eleições deste ano, o ex-prefeito ressaltou que mantém a palavra dada ao governador Renato Casagrande.

“Como disse, tenho princípios e ética. Administrar um município é muito sério. É preciso ser transparente e confiável. Sendo assim, mantenho minha palavra com o governador.”

PSD X PSB

Quando perguntado sobre o posicionamento de sua família com relação à sua pré-candidatura, Delson revelou que sua esposa, Márcia de Oliveira, após verificar a intervenção do diretório estadual do PSB no municipal, filiou-se ao Partido Social Democrático – PSD e colocou o nome à disposição do partido.

“Minha esposa sempre esteve do meu lado. Portadora de uma grande compreensão política, filiada ao PSB de longa data e atuante quando era preciso. Agora, recebeu um convite do ex-deputado Estadual Henzo Vasconcelos para ir para o PSD. Após sabermos da intervenção do diretório municipal do PSB pelo diretório estadual, tomou a decisão de aceitar o convite do ex-deputado e atual presidente do PSD Henzo e se colocar à disposição para disputar as eleições proporcionais (vereadora) ou majoritária (prefeita ou vice-prefeita) em Muniz Freire”, frisou Delson.

Filiação partidária

Segundo fontes ligadas ao diretório municipal do PSB em Muniz Freire, o prefeito Dito Silva, já havia tentado se filiar ao partido no final do ano passado, porém, somente recentemente, por determinação do diretório estadual, o mesmo conseguiu se filiar, mesmo tendo a maioria dos componentes do diretório municipal contrários a filiação do atual prefeito.