Mariana Polatreli se declara para Eduardo Costa: “Sou submissa a você”

A empresária e a influenciadora de Alegre, Mariana Polastreli, de 34 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (7), para se declarar ao amado, o cantor Eduardo Costa, de 45 anos. Aliás, na declaração ela reforça o companheirismo entre os dois.

“Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase 3 anos. Eu renasci, ou me reencontrei, não sei explicar…”, escreveu na publicação.

No entanto, Mariana cita ainda as mudanças após o relacionamento. “Em você encontrei todos os defeitos e qualidades que eu busquei em minha mente durante toda minha vida. Você soube me colocar no espaço onde uma mulher de verdade tem que estar e eu sou completamente apaixonada por tudo que nos tornamos e por tudo que somos um para o outro. Obrigada por ser nosso maior exemplo dentro e fora do nosso lar. Deus esteja sempre nos protegendo e nunca nos desampare”, postou.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli começaram a namorar em 2021 e casaram em abril de 2023, em uma cerimônia discreta, com apenas familiares e amigos próximos na lista de convidados. Aliás, o cantor já tinha dois filhos e a influenciadora teve três com seu ex-marido, o engenheiro Eduardo Polastreli.

O cantor Eduardo Costa foi assunto nas redes sociais na última semana ao aparecer em vídeos, publicados em sua rede social, com novo visual. Nesta semana, ele admitiu que perdeu 20kg, e que teve ajuda de um profissional para perder os quilos que ganhou durante a pandemia.