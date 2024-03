“Me sinto preparado para governar Jerônimo”, afirma José Valério

O atual secretário de Obras do município de Jerônimo Monteiro, José Valério Binoti, confirmou na manhã dessa terça-feira (11), que é pré-candidato a prefeito no município localizado no Caparaó Capixaba.

Filiado ao PSD, José Valério é produtor rural e será a aposta do atual prefeito Sérgio Fonseca (PSD) para sua sucessão no poder executivo.

José Valério menciona que ficou lisonjeado em saber que o seu nome foi o mais lembrado para dar continuidade ao governo do atual prefeito.

“Tenho observado o cenário municipal, que desde o início do governo do prefeito Sérgio Fonseca tem tido ótimos resultados para a população. Tenho recebido apoio de moradores e partidos, principalmente daqueles relacionados ao governo do Estado e outras grandes lideranças locais e me sinto lisonjeado em ser um dos nomes mais citados para dar continuidade ao desenvolvimento geral do município”.

Com a certeza que está preparado para governar o município que possui pouco mais de 11 mil habitantes, José Valério menciona que irá continuar trabalhando para o crescimento do município.

“A cidade cresceu e a população conheceu o que é uma gestão de responsabilidade e de progressos importantes e vai cobrar muito do próximo gestor. Me sinto preparado. Iremos lutar pela contínua crescente que desejamos para o município em prol dos moradores de Jerônimo Monteiro”, frisa José Valério.

Oposição patina

Enquanto o atual prefeito já definiu seu pré-candidato, a oposição permanece patinando sem saber quem será o nome que irá fazer frente na pré-campanha. O atual vice-prefeito, Genaldo Resende Ribeiro (PSB), poderá repetir a dobradinha e voltar como vice na chapa que está sendo construída com José Valério, jogando por terra as últimas informações de que o mesmo lançaria uma pré-candidatura pelo PSB no município. Já Mitter Mayer (PP), busca formar grupo, porém encontra dificuldades em unir lideranças partidárias.