Médico do ES cria método inédito para controlar as crises de enxaqueca

A enxaqueca é uma doença crônica que afeta mais de 30 milhões de brasileiros. Com impactos diretos na qualidade de vida, na rotina diária e nas atividades laborais, a enfermidade está entre as maiores causas de incapacidade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Embora não tenha cura, os tratamentos personalizados e o conhecimento sobre a doença e seus gatilhos podem melhorar a qualidade de vida do paciente.

Leia também: Entenda a diferença dos sintomas de dengue e de covid-19

Com o intuito de levar essa compreensão para quem sofre com enxaqueca, o neurologista Daniel Escobar desenvolveu um método próprio de tratamento.

“Criado com base nas melhores evidências científicas disponíveis na literatura médica e em mais de dez anos de estudo e prática clínica, o método não se concentra em medicamentos, mas sim em técnicas que desenvolvi neste período. Ele permite que o paciente entenda o funcionamento do seu corpo e como pode eliminar os fatores que levam às crises”, adianta.

O médico explica que o Método Estruturado de Eliminação das Dores consiste em oferecer maior entendimento da doença. Com isso, compreendendo suas fases e seus impactos, os mecanismos, os tipos e as características genéticas, além do histórico de cada pessoa. “Saber identificar os gatilhos e a origem do problema é o primeiro passo para reduzir a intensidade e a frequência das crises”, comenta Escobar.

Dominando a Enxaqueca

Essa nova metodologia será compartilhada no curso on-line: ‘Dominando a Enxaqueca’, que Daniel Escobar lançará ainda no mês de março. Com o conteúdo, o neurologista mostra como novos hábitos podem impactar no controle da doença e como o uso correto de algumas ferramentas podem trazer melhora significativa nas dores.

“Com uma abordagem distinta dos tratamentos convencionais, foco em técnicas novas para mudar a relação com a dor de cabeça. Quem sofre de enxaqueca precisa entender que ter uma rotina saudável é importante, mantendo uma alimentação equilibrada, o corpo hidratado, a prática regular de atividade física e um sono de qualidade. Também não devem abusar de analgésicos, principalmente automedicação, pois eles podem cronificar a doença. O curso traz tudo isso de forma detalhada, permitindo que o paciente aplique e veja melhorias no seu quadro”, reforça o médico.