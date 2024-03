Mega-Sena: prêmio de R$ 206 milhões sai para bolão

Finalmente saiu! O prêmio gigante de R$ 206,4 milhões do concurso 2.696 da Mega-Sena, que estava acumulado há semanas, saiu para um bolão feito em Goiânia (GO). Este foi o quinto maior sorteio comum da história da loteria. O bolão, de 24 cotas, foi registrado na Casa Lotérica Boca 27. Os sortudos fizeram um jogo de 10 números, com custo de R$ 1.050.

Além do prêmio milionário ao levar as seis dezenas, o grupo de sortudos ainda acertou 24 jogos na quina e vai levar mais R$ 945 mil. Quer mais? Eles ainda acertaram mais 89 jogos na quadra, o que garante o prêmio de mais R$ 87 mil.

Leia também: Restaurante de frutos do mar abre vagas de emprego em Cachoeiro

Sendo assim, o saldo total do grupo foi de mais de R$ 207 milhões — e cada um dos 24 vai levar cerca de R$ 8,6 milhões.

A saber, os números sorteados foram: 04 – 13 – 18 – 39 – 55 e 59.

Apostas do ES acertam a quina

Três apostas do Espírito Santo que tentaram a sorte com a Mega-Sena milionária garantiram um troco após terem acertado cinco dos seis números sorteados na noite desta terça-feira (05).

Os sortudos capixabas são das cidades de Alto Rio Novo, Guarapari e Vila Velha. Os apostadores de Alto Rio Novo e Vila Velha vão receber o valor de R$39.392,16. Já a aposta de Guarapari, um bolão com 7 números apostados, leva pra casa o prêmio de R$ 78.784,00.

De acordo com a Caixa Economica Federal, ao todo, foram registradas 287 apostas ganhadoras na quina. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 39.392,16. Outras 6.669 apostas acertaram a quadra e levam pra casa o prêmio de R$ 968,91.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre nesta quinta-feira (07) e tem como prêmio a bolada da R$ 3,5 milhões. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.