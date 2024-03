Menor é apreendido por envolvimento na morte de motorista de aplicativo

A Polícia Civil (PC), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), apreendeu, nessa segunda-feira (11), um adolescente de 17 anos, por envolvimento na morte do motorista de aplicativo, Tiago Castilho da Silva, de 25 anos.

A PC realizou as diligências no bairro Tabuazeiro, em Vitória. “Em depoimento, o adolescente informou que foi determinado que dispensasse o carro da vítima. No entanto, a determinação teria partido de indivíduos ligados ao tráfico do bairro Tabuazeiro”, informou o chefe da DFRV, delegado Marcos Aurelio Oliveira.

Os policiais encaminharam o adolescente à delegacia. Lá, a Polícia Civil o atuou por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, entre outros. Os policiais o encaminharam ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Leia também: Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em Atílio Vivácqua

Contudo, os policiais civis fizeram buscas pelo corpo do motorista na região de Tabuazeiro e em outros bairros mas até o momento, eles não o encontraram. A Polícia Civil trata o caso como homicídio. Além disso, o caso segue sob investigação com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos no crime.

Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Guaçuí

Na tarde do dia 5 de março, policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí prenderam um homem de 35 anos, que tinha um mandado de prisão aberto pelo crime de homicídio de José Antônio Golfeto Creton, de 56 anos, ocorrido em 08 de dezembro, na Rodovia BR-482, próximo ao trevo que liga Guaçuí à estrada de Dores do Rio Preto. A prisão ocorreu na porta do Fórum da cidade de Guaçuí.

“A vítima era uma pessoa muito conhecida na cidade, tinha uma oficina mecânica, e o crime teve grande repercussão na cidade. A motivação estaria ligada a uma rixa anterior aos fatos entre a vítima e o suspeito”, afirmou o delegado Robson Vieira Lima.

No entanto, a Polícia Civil de Guaçuí monitoravam o homem pela cidade e, na tarde dessa terça-feira (5), identificaram que ele se dirigia ao Fórum, efetuando a abordagem antes que adentrasse o recinto.