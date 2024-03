Microcrédito: ofertas especiais para empreendedoras capixabas

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) oferta, durante todo o mês de março, microcrédito com condições especiais com foco no público empreendedor feminino. Durante o Mês da Mulher, as clientes terão condições diferenciadas, com taxas a partir de 1,09% ao mês e prazos de pagamento em até 36 meses.

Os objetivos da ação são incentivar o protagonismo das empreendedoras capixabas e fomentar a economia local. São ofertadas duas linhas de microcrédito: o Microcrédito Empreendedorismo Juntas – Pessoa Física (PF) e o Microcrédito Empreendedorismo Juntas – Pessoa Jurídica (PJ). Ambas fazem parte do projeto Crescemos Juntas, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). As linhas oferecem limite máximo de contratação de R$ 21 mil para negócios formais ou informais, além de carência de até seis meses.

Aliás, as interessadas poderão enviar a solicitação de forma on-line, acessando o Painel Nossocrédito, por meio do link: https://nossocredito-aderes.web.app. Em seguida, deverão preencher alguns dados pessoais e sobre o empreendimento, e registrar a solicitação. Contudo, após o registro, o agente de crédito responsável entrará em contato com a cliente para dar prosseguimento à proposta.

Saiba mais:

Linhas especiais de microcrédito para mulheres ofertadas pelo Banestes, durante o mês de março:

Linha Microcrédito Juntas – Pessoa Física (PF)

Público-alvo: empreendedoras autônomas, informais ou profissionais liberais.

Valor máximo de contratação: até R$ 21.000,00 (vinte e um mil), conforme análise de cadastro e perfil.

Prazo máximo: até 36 meses, incluindo prazo de carência.

Carência: até 06 meses.

Taxas de juros: a partir de 1,19% ao mês.

Linha Microcrédito Juntas – Pessoa Jurídica (PJ)

Público-alvo: empreendedoras formalizadas (com CNPJ).

Valor máximo de contratação: até R$ 21.000,00 (vinte e um mil), conforme análise de cadastro e perfil.

Prazo máximo: até 36 meses, incluindo prazo de carência.

Carência: até 06 meses.

Taxas de juros: a partir de 1,09% ao mês.