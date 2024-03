Mimoso: caminhões com tecnologia de bomba a jato limpam ruas após chuvas

Desde a manhã desta quinta-feira (28), a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) está ajudando os municípios do Sul do Espírito Santo que foram afetados pelas fortes chuvas do último fim de semana.

Três caminhões jato-vácuo saíram da Grande Vitória e agora estão em Mimoso do Sul, ajudando na limpeza das ruas.

O envio dos caminhões reforça outras ações da Companhia, implementadas desde o último domingo (24), para ajudar as vítimas como a disponibilização de 13 caminhões-pipa para levar água potável a Jerônimo Monteiro, Vargem Alta, Alegre, Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Muqui e Muniz Freire; envio de 18 mil copinhos com água para consumo humano; reparo das estruturas de captação de água em Apiacá, Bom Jesus do Norte, Muqui e Atílio Vivácqua.

Também foi feita uma doação de tubos para reconstruir a estrutura de captação de água em Mimoso do Sul; a construção de uma captação provisória em Muqui, na região de Morubia; a reconstrução de tubulações de esgoto em Muniz Freire, além do envio de equipes para consertar vazamentos em diferentes áreas.

ES Solidário: Como ajudar

O Governo do Estado está organizando doações para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades por causa das chuvas. Se você quiser ajudar, pode doar água mineral, cobertores, roupas em boas condições, kits de limpeza e higiene pessoal. Você pode entregar suas doações em Vitória, na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar, na rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, no bairro Enseada do Suá. Ou, se preferir, pode entregar em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, na BR-393, KM 0, antiga avenida Mardegan, 790, no bairro Marbrasa.