Missa de lava-pés: Bispo de Cachoeiro preside rito em Mimoso do Sul

Moradores do município mais atingido pelas chuvas no último fim de semana, fiéis da Paróquia São José, localizada em Mimoso do Sul, representaram os discípulos na noite desta Quinta-feira-Santa, 28 de março, quando o gesto de Jesus na Última Ceia foi repetido pelo Bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, e pelo pároco, padre Gracione Augusto Alves na Igreja matriz de Mimoso. A Santa Missa que fez memória à Instituição da Eucaristia, contou com o rito do lava-pés, e reuniu dezenas de fiéis.

O gesto do lava-pés aconteceu logo após a homilia. “Esse gesto de lavar os pés e para que entendamos que, assim como Jesus serviu, nós devemos servir também (…) Continuemos servindo nossos irmãos e irmãs, lavando os pés um dos outros e, neste gesto, lembramos de todas às pessoas que vimos nesses dias… Que essa água não limpe apenas a lama, mas lave também todo o medo, angústia e nos renove para continuarmos nossos caminhos”, afirmou Dom Luiz Fernando.

O Bispo destacou ainda, que “devemos lembrar daqueles que estão trabalhando nas regiões atingidas, muitos deixaram suas casas e famílias há dias, para ajudarem como pode seus irmãos”, disse.

Ao final da Missa aconteceu a transladação do Santíssimo Sacramento e a desnudação do altar, quando as toalhas e as flores são retiradas para dar lugar a um grande e respeitoso silêncio em memória à noite em que Jesus foi entregue para sofrer até a morte de cruz.