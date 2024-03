Moradia pós chuvas: governo prevê 560 novas casas e reparos em 1,7 mil

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e integrantes da bancada federal se reuniram, na manhã desta terça-feira (26), com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

No encontro, eles trataram sobre a reconstrução dos 13 municípios da região Sul do Espírito Santo atingidos pelas fortes chuvas do último fim de semana.

De acordo com relatório entregue pelo governador capixaba, será necessária a construção de 560 novas unidades habitacionais, além da reparação de quase 1,7 mil residências. O investimento previsto para as ações é de R$ 275,3 milhões.

O Governo do Estado ainda prevê a necessidade da recuperação de trechos de rodovias estaduais e pontes, bem como a contenção de deslizamentos em vários pontos.

O relatório cita ainda a necessidade da recuperação de pavimento e da sinalização viária. Ao todo, o investimento necessário para este eixo é de R$ 124,3 milhões.