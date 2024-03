Motociclistas de Anchieta vão percorrer 700 km para cumprir promessa

Na próxima quinta-feira (7), às 4h, 20 motociclistas, moradores de Anchieta – intitulados ‘Aventureiros da Fé” – vão fazer um percurso de mais de 700 km até ao Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida no Norte (SP).

O motivo da motorromaria dos motociclistas de Anchieta é cumprir uma promessa de um dos organizadores.

O empreendedor e um dos organizadores da motorromaria, Luiz Antônio Volponi, fez uma promessa à padroeira do Brasil pela cura do sogro, o senhor Sebastião Serafim Ricci, o Tatão. Na ocasião, ele e mais três amigos (Gilmax Porto, Gleicimar Pimenta e Téi Semedo) iniciaram a promessa e organizam até hoje.

Segundo os organizadores, é a única motorromaria do Brasil que liga os dois santuários nacionais que homenageiam os padroeiros do Brasil: Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta.

Os devotos devem chegar ao destino e participar de uma missa no Santuário. Eles retornam para Anchieta no domingo, dia 10.

