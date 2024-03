Polícia prende suspeito de ser estuprador em série no ES

Um homem, de 33 anos, foi preso suspeito de ser um estuprador em série no Estado do Espírito Santo e Pará. De acordo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a prisão aconteceu no início do mês de fevereiro no Pará, e contou com a participação da Polícia Civil do Pará (PCPA) e Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

Segundo a PCES, o suspeito estava foragido da polícia desde o ano de 2017. De acordo com as investigações, no mês de março de 2023, o criminoso cometeu o crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos, moradora do município de Vila Velha. “O suspeito, no dia do crime, invadiu a casa da vítima e a ameaçou com uma faca”, informou a adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Gabriella Zaché.

No entanto, em junho de 2023, a vítima chegou a localizar o suspeito em via pública, momento que decidiu registrar uma denúncia. O criminoso foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. “Como o depoimento ocorreu após três meses do crime, o investigado não foi preso por não estar mais em flagrante, mas, no mesmo dia, foi solicitada a prisão preventiva do criminoso”, relatou Gabriella.

Leia também: Integrante de facção criminosa é preso com arma de fogo em Bom Jesus

Já em janeiro de 2024, o suspeito cometeu outro crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, também da cidade de Vila Velha. Segundo a delegada, o suspeito já havia residido no mesmo prédio. “No dia do crime, o indivíduo chegou a bater na porta da vítima pedindo uma faca, fingindo que estava cuidando do jardim do prédio. Ao voltar para devolver a faca, ele ameaçou a vítima e invadiu a residência”, completou a delegada.

Por meio de diligências, a equipe policial averiguou que o suspeito utilizava uma carteira de identidade com um nome falso, se identificando com o nome de um morador de São Paulo. Em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, foi possível averiguar que nos dois casos se tratava do mesmo criminoso. Após o caso de janeiro, o suspeito fugiu novamente para o Pará, onde foi localizado e preso na residência da mãe dele. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Pará.

Em 2024, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, efetuou oito prisões preventivas relacionadas a crimes de estupro e estupro de vulnerável. “Um dos casos que chocou a equipe foi de um crime de estupro de vulnerável, em que uma menina de 12 anos foi abusada pelo padrasto, porém a mãe da menina chegou a culpar a filha. Inclusive, chegou a ameaçar a vítima e a agredi-la caso denunciasse o padrasto. As mães das vítimas, caso sejam omissas, podem responder criminalmente pelo mesmo crime que o autor”, disse a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Thais Cruz.