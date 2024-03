Polícia Ambiental flagra construção em área de proteção ambiental no ES

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental flagrou uma construção irregular em uma área de proteção ambiental no bairro Porto Dourado, no município de Serra.

De acordo com a PMA, no local, foi flagrado um cidadão construindo uma estrutura de alvenaria, aparentemente para moradia, em uma área compreendida em uma zona de proteção ambiental urbana. Os policias não encontraram o proprietário da área, porém, encontraram o profissional que estava realizando o trabalho. Os policiais pediram ao profissional para que interrompesse imediatamente a obra que estava sendo realizada.

Por se tratar de uma obra irregular, a Polícia Militar Ambiental aplicou autos de embargos paralisando as construções em andamento. Segundo a PMA, o responsável irá responder criminalmente pelo fato.

Confira os resultados operacionais da Polícia Militar Ambiental em 2023

Na tarde da última quarta-feira (17), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apresentou os resultados operacionais obtidos no ano de 2023. Os policiais confeccionaram 7.716 boletins de ocorrência, 749 termos circunstanciados e 3.174 operações policiais em todo o Espírito Santo.

De acordo com a BPMA, houve a apreensão e recolhimento de 3.425 animais silvestres, além de tirar de circulação 178 armas ilegais, juntamente com 2.268 munições e 2.113 armadilhas.

O Batalão da Polícia Militar Ambiental não atua apenas de maneira repressiva, quando no enfrentamento aos crimes ambientais.

Entretanto, atua também em inúmeros atendimentos preventivos e educativos, visando um futuro mais sustentável.

Em 2023, o BPMA firmou uma parceria através de um acordo de cooperação técnica com o IDAF, resultando em números extraordinários em termos de fiscalização de flora e degradação.

Portanto, os infratores serão devidamente responsabilizados pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

Essas foram as atividades do BPMA e será ainda maior neste novo ano, pois a inovação e a proatividade fazem parte deste batalhão, que há 36 anos, atua em defesa da vida e do meio ambiente.