MPES define ações de apoio às vítimas das fortes chuvas no Sul do ES

Dando continuidade à atuação do Gabinete Permanente de Crise (GPC) em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado, representantes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) se reuniram neste domingo (24). Realizada de forma híbrida, a reunião contou com mais de 80 participantes, de forma presencial e virtual.

A Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, iniciou a conversa recapitulando as atividades em andamento desde a manhã de sábado. Em parceria com o Estado, discutidas mais cedo com as instituições envolvidas no Centro de Inteligência de Defesa Civil da Defesa Civil Estadual (Cidec). O MPES vem apoiando órgãos e demais instituições capixabas, como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em todas as fases de ação: socorro e resgate, reestabelecimento e recuperação nas 13 cidades atingidas.

Situação de emergência

Conforme o Decreto nº 501-S, publicado no Diário Oficial do Estado, estão em Situação de Emergência os municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Dentre as iniciativas em andamento, o MPES está participando da organização de voluntários e da triagem e logística de doações, que estão sendo recebidas de pessoas físicas, entidades e também de empresas privadas. Entre as doações estão incluindo alimentos, cestas básicas, cobertores, fraldas, absorventes e kits de limpeza e higiene. As doações financeiras ficam concentradas na conta do ES Solidário, por transferência via Pix ou PicPay.

Além disso, Promotoras e Promotores de Justiça das cidades atingidas estão em mobilização para levantar as principais necessidades e pontos de coleta de cada município para o MPES, assim, produzir e divulgar uma comunicação especializada sobre quais itens são mais essenciais em cada local, mantendo um canal de diálogo com a sociedade.

A reunião também contou com a participação do operador de rádioamador Kennedy Sandoval. Ele falou sobre a diferença que os radioamadores estão fazendo durante a tragédia das chuvas. Ele atua como voluntário em Mimoso do Sul, em momentos delicados em que as outras formas de comunicação param, como telefone e internet.

Integração

Dirigentes de Centros de Apoio e Coordenadores de Núcleos do MPES também participaram da reunião e estão atuando nas demandas de suas áreas específicas. São elas: Saúde está acompanhando os encaminhamento de remédios aos locais atingidos; Infância e Juventude está apoiando a mobilização de crianças para locais seguros; Educação está verificando as condições de escolas e aulas suspensas; Defesa do Consumidor está fiscalizando a aplicação de preços abusivos em itens de necessidade básica; entre outros.

Além da atuação do Estado, o Governo Federal já foi acionado e a instituição também vai buscar apoio emergencial de outras unidades do Ministério Público brasileiro. Da mesma forma, o Parquet está em contato com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para suspensão dos prazos nas comarcas afetadas.

No âmbito interno, o Diretor-Geral do MPES, Promotor de Justiça Lidson Fausto, repassou aos colegas informações sobre a situação das Promotorias das cidades afetadas. Os setores de Infraestrutura, Transporte, Engenharia, Limpeza e Informática já estão em atividade para fazer o reconhecimento do real cenário das unidades e as ações necessárias em cada uma delas. E Coordenadoria de Recursos Humanos também foi acionado para prestar apoio psicossocial aos servidores impactados.

Como ajudar

A Campanha ES Solidário está arrecadando doações de água minetal, cobertores, roupas em condições de uso e kits de limpeza e de higinene pessoal. Os donativos podem ser entregues em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim e serão enviados para as cidades atingidas.

VITÓRIA:

Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar

Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100 – Enseada do Suá

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM:

1ª Companhia Bombeiros Militar

BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, Bairro Marbrasa.