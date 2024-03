Mulher é presa em operação por maus-tratos a cães em Cachoeiro

Uma mulher, de 24 anos, foi presa em Cachoeiro, durante uma operação conjunta, por maus-tratos aos animais no bairro Aeroporto, na última terça-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, a ação contou com policiais civis da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), agentes da Guarda Civil Municipal e veterinários da Gerência de Bem-Estar e Proteção Animal, da Prefeitura Municipal.

No entanto, no local, os profissionais constataram que dois cães estavam em estado visível de magreza extrema, com os ossos muito aparentes. O veterinário representante do Bem-Estar e Proteção Animal confirmou, por meio de laudo, que os animais estavam sofrendo maus-tratos.

Diante da situação, os policiais civis conduziram a mulher presa em Cachoeiro ao plantão da 7ª Delegacia Regional do município, para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil autuou a detida em flagrante duas vezes por maus-tratos aos animais, com aumento de pena por se tratar de cão ou gato. Em seguida, encaminharam ela para o Centro de Detenção Provisória do município.

“Ações como essa reforçam o compromisso com o bem-estar animal. Continuarem atuando firmemente para combater casos de crueldade contra animais”, disse o delegado da Dipo de Cachoeiro, Rafael Antun de Carvalho.

Considerados maus tratos aos animais:

Abandonar e agressões físicas, como: espancamento, mutilação, envenenamento; manter o animal preso a correntes ou cordas, manter o animal em locais não-arejados – sem ventilação ou entrada de luz, o animal trancado em locais pequenos e sem o menor cuidado com a higiene, o animal desprotegido contra o sol, chuva ou frio e não alimentar o animal de forma adequada e diariamente.

Fonte: Jusbrasil