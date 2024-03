Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Alegre

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher de 34 anos ferida na noite do último domingo (3), na ES 482, próximo a antiga rodoviária, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar informou que por volta das 22h21, os policiais deslocaram até o local, onde teria ocorrido um acidente envolvendo um veículo Toyota/Corolla de cor vermelha e uma Honda biz branca.

No entanto, segundo a PM, quando os militares chegaram no local, a condutora da biz já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município e, posteriormente, transferida para Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da paciente não foi informado.

Já o condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Foto: Divulgação/PMES