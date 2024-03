Municípios atingidos pela chuva no ES recebem caminhões-pipa

Nas últimas horas, municípios do Sul do Espírito Santo foram severamente atingidos pelas fortes chuvas. Em resposta a essa situação crítica, a Cesan (Companhia Espírito-saneamento de Saneamento) enviou 12 caminhões-pipa para áreas prioritárias: Jerônimo Monteiro (2), Bom Jesus do Norte (2), Vargem Alta (2), Alegre (1), Apiacá (2), Muqui (1), Muniz Freire (1) e Mimoso do Sul (1).

Munir Abud, presidente da Cesan, destacou a urgência da situação e a necessidade de cooperação para enfrentar os desafios impostos pelas condições climáticas adversas. “O cenário é de destruição em muitas cidades e o momento exige a união de esforços. A Cesan, de imediato, já disponibilizou o que era possível. As nossas equipes estão mobilizadas desde a madrugada, de prontidão”, afirmou Abud.

A empresa também produziu 12 mil copos de água envasada. Mais de 5 mil copos foram entregues nos municípios de Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul. Será mantida produção contínua na unidade de envase em Vale Esperança, em Cariacica, para atender às cidades afetadas.

A decisão de fornecer assistência rápida foi tomada durante uma reunião realizada na manhã deste sábado (23), onde toda a equipe do Governo do Estado se reuniu no Centro de Inteligência da Defesa Civil. Com a forte intensidade das chuvas, várias estruturas dos sistemas de saneamento, como unidades de captação de água nos rios, foram danificadas, impactando no abastecimento. Desde cedo, há uma mobilização de técnicos e equipamentos para os municípios citados acima, visando restaurar essas estruturas e normalizar o fornecimento de água, dentro do possível.

ES Solidário

O Governo do Estado está organizando doações de água mineral cobertores, roupas em condições de uso, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades.

Os donativos podem ser entregues em Vitória, ou na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar, na rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá, e em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia Bombeiros Militar, na BR-393, KM 0, antiga avenida Mardegan, 790, bairro Marbrasa.