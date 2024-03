“Muniz Freire tem sido um grande indutor na Piscicultura no Estado”, afirma gerente do Sebrae

Presente no evento, o gerente do Sebrae -ES, na região do Caparaó, Anderson Batista, ressaltou que o Sebrae é parceiro dos municípios e do governo do Estado para ajudar os municípios nas diversas vertentes.

“Um fórum igual a este movimenta toda a região do Caparaó. Principalmente a do turismo. Nós do Sebrae estamos aqui para dar o suporte necessário”, menciona Anderson.

Leia também: Professores de escolas técnicas trazem inovação em Fórum de Piscicultura

O evento ocorre nesta quinta (14) e sexta-feira (15), no parque de Exposições do município de Muniz Freire.

Confira o vídeo!