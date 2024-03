Professores de escolas técnicas trazem inovação em Fórum de Piscicultura

Os stands da Feira Inova – Agricultura In Foco – Fórum de Piscicultura, estão representados por professores de escolas técnicas do Estado. Apesar do tema desta feira estar voltado para a Piscicultura, vários expositores trouxeram projetos de diferentes áreas.

Marcela Peluchi é professora da Escola Técnica Estadual Talmo Luiz Silva, que fica em João Neiva – ES. Ela trouxe produtos como sabonete, velas, tudo à base de mel de abelhas. O trabalho é uma parceria da escola com a comunidade e de acordo com a professora há pelo menos 15 mulheres empreendendo a partir do projeto “APIVIDA”.

Leia também: Francisco Chagas: “Todo ES tem ambiente adequado para produção de tilápia”

Professores e diretor do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé (Foto: Larissa Chaves)

Em outro stand temos professores e o diretor do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé, localizado no município de Vargem Alta. Tiago Suhett Lomeu é professor de informática e trouxe uma mostra do projeto de irrigação desenvolvido na escola. O equipamento promete economia e praticidade para os produtores na hora de irrigar o solo.

Já a professora de contabilidade e economia, Débora Mendes, diz que o principal foco das Escolas Técnicas, hoje, é formar empreendedores. Bruno Lamas, Secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, também ressalta esse objetivo e diz que o estado investe cada vez mais nesta ideia.