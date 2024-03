Muqui: localidade fica “debaixo d’água” em poucos minutos de chuva

Uma localidade do município de Muqui, na região Sul do Espírito Santo, ficou debaixo d’água após poucos minutos de uma forte chuva que caiu na região na tarde deste sábado (30).

Nas redes sociais, internautas divulgaram imagens em que ilustram a situação da cidade. Ruas completamente alagadas e carros tendo dificuldade para trafegar estão entre as dificuldades registradas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) há grande probabilidade de chuvas intensas, a partir deste sábado (30), em cidades da região Sul do Espírito Santo.

O alerta, iniciado às 09h50, é válido até às 10h deste domingo (31) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

