VÍDEO | Forte chuva alaga rua e deixa moradores apreensivos em Cachoeiro

A forte chuva que caiu em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (30), deixou a Rua Etelvina Vivacqua, no bairro Nova Brasília, completamente alagada.

Cerca de 10 minutos de chuva foi o sufciente para localidade ser invadida por uma enxurrada. Moradores registraram o momento em que a rua é tomada pelas águas e apontam preocupação.

