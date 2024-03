“Na espectativa de grandes parcerias”, diz expositor

Diversos expositores do Brasil, aproveitam a realização do Fórum de Piscicultura para fechar grandes negócios Dione Shunk, representante da empresa Aqua Germany, empresa do segmento de fabricação de aeradores, com sede no Paraná, está presente no evento para buscar novas parcerias.

“Nossa expectativa é fortalecer nossas parcerias e fechar novos negócios. Esse tipo de evento é fundamental para o nosso mercado”.

O Fórum de Piscicultura vai até esta sexta-feira (15), em Muniz Freire, no Sul do Estado.

Confira o vídeo!