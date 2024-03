“Venda Nova pode ser referência na política conservadora”, afirma Rafael

Na última quinta-feira (21), o pré-candidato da extrema-direita a prefeito de Venda Nova do Imigrante, Rafael Monteiro (PL), recebeu a visita do senador da República e atual presidente Estadual do Partido Liberal, Magno Malta.

Segundo Monteiro, o senador esteve em Venda Nova para alinhar o projeto político para 2024 e afirmou que o município pode se tornar uma referência nacional da política conservadora.

“Magno falou da atual conjuntura dos municípios do Espírito Santo e deixou muito claro que Venda Nova do Imigrante é um município muito estratégico, pois pode se tornar uma referência nacional da política conservadora”, mencionou Rafael.

O pré-candidato da extrema-direita em Venda Nova, Rafael Monteiro (PL), articula sua pré-candidatura com o apoio do partido Novo e AGIR.